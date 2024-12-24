Как сообщают зарубежные СМИ, Санта-Клаус официально начал свою ежегодную смену, чтобы доставить подарки детям по всему миру.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) впервые начало следить за Санта-Клаусом в 1955 году, и 2024 год станет 69-м годом, когда за Сантой следят в небе.

Санта-Клаус отправился в пусть в 9 часов по Гринвичу. Первыми в мире Роджество встретят дети Кирибати.

Согласно разведывательным данным NORAD, рост Санта-Клауса составляет около 175 сантиметров. Судя по его перемещениям по миру, Санта предпочитает доставлять подарки между 9 вечера и полуночью в тех часовых поясах, которые он посещает.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!