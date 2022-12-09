Как улучшить вкус оливье, изменив всего один ингредиент

Ингредиенты:

4 шт. картофеля;

2 вареные моркови;

4 яйца, сваренных вкрутую;

300 - 400 г вареной говядины или колбасы;

1 банка консервированного горошка;

10 небольших маринованных огурца;

небольшой пучок зеленого лука;

растительное масло;

майонез;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Процесс готовки всем известен. Но в этом рецепте картофель готовится иначе. Обратили внимание, что в списке продуктов картофель не указан вареным - в отличие от моркови и яиц. Почему?

В данной версии оливье картофель нужно жарить!

1. Нарежьте картофель до нужного вам размера (так, каким вы хотели бы видеть его в салате).

2. Подготовленные кусочки обжарить в большом количестве растительного масла до румяной корочки, затем снять со сковороды.

3. Можно выложить их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Жареная картошка. Иллюстративное фото Фото: Peredniankina/Shutterstock.com

4. Морковь, огурцы, мясо/колбасу и яйца нарезаем мелкими кубиками, зеленый лук (можно заменить луком) мелко шинкуем.

5. В глубокой миске перемешайте все ингредиенты, включая остывший картофель, соль, перец, а в конце добавьте майонез.

6. Готово!