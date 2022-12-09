Не только на дни рождения, но и на празднование Рождества и Нового года во многих домах мы видим оливье. Кажется, что классический рецепт знает даже ребенок, но, изменив способ приготовления всего одного ингредиента, салат приобретет новый вкус.
Как улучшить вкус оливье, изменив всего один ингредиент
Ингредиенты:
- 4 шт. картофеля;
- 2 вареные моркови;
- 4 яйца, сваренных вкрутую;
- 300 - 400 г вареной говядины или колбасы;
- 1 банка консервированного горошка;
- 10 небольших маринованных огурца;
- небольшой пучок зеленого лука;
- растительное масло;
- майонез;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
Процесс готовки всем известен. Но в этом рецепте картофель готовится иначе. Обратили внимание, что в списке продуктов картофель не указан вареным - в отличие от моркови и яиц. Почему?
В данной версии оливье картофель нужно жарить!
1. Нарежьте картофель до нужного вам размера (так, каким вы хотели бы видеть его в салате).
2. Подготовленные кусочки обжарить в большом количестве растительного масла до румяной корочки, затем снять со сковороды.
3. Можно выложить их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
4. Морковь, огурцы, мясо/колбасу и яйца нарезаем мелкими кубиками, зеленый лук (можно заменить луком) мелко шинкуем.
5. В глубокой миске перемешайте все ингредиенты, включая остывший картофель, соль, перец, а в конце добавьте майонез.
6. Готово!
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