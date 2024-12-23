Холод, недостаток солнечного света и переменчивая погода зимой могут сказаться на нашем энергетическом уровне, иммунитете и настроении. Однако, внедряя некоторые простые ежедневные привычки, можно сохранить или даже улучшить как физическое, так и психическое благополучие, а также общее состояние здоровья.
5 простых привычек, чтобы чувствовать себя лучше и оставаться здоровыми зимой
Рассмотрим пять проверенных и простых в применении привычек, которые помогут вам лучше себя чувствовать, быть энергичными и укрепить иммунитет зимой. Советами о том, как в повседневности очень простыми способами улучшить свое самочувствие и, таким образом, стать намного здоровее, делится сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
Физическая активность
Физические нагрузки зимой необходимы не только для поддержания здоровья, но и для хорошего самочувствия, поскольку они способствуют выбросу эндорфинов – гормонов счастья, улучшающих наше настроение.
Регулярные занятия спортом помогают улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что важно, чтобы избежать сезонных простуд и вирусов.
Дополнительный бонус - физическая активность помогает поддерживать равномерную температуру тела, поэтому холод кажется менее беспокойным. Вместо того, чтобы с наступлением холодов впадать в "спячку" на диване, постарайтесь адаптировать активности к своим возможностям и использовать соответствующую одежду, обеспечивающую комфорт и безопасность.
Физические нагрузки, которые помогут вам чувствовать себя лучше зимой
Прогулки и скандинавская ходьба. Прогулки на свежем воздухе даже в холодную погоду способны значительно улучшить настроение и стимулировать кровообращение. Ходьба с палками добавляет дополнительную динамику, поскольку задействуются руки, укрепляя тем самым верхнюю часть тела. Регулярные прогулки также помогают получить столь необходимую дозу дневного света, что существенно влияет на выработку витамина D и, следовательно, на наше настроение.
Катание на лыжах и сноуборде. Если у вас есть возможность поехать зимой в горы или на горнолыжные склоны, это отличный способ активно провести время и сжечь калории. Эти занятия укрепляют мышцы ног, улучшают баланс и координацию и позволяют наслаждаться прекрасными природными видами.
Зимний бег. Не обязательно отказываться от бега только потому, что столбик термометра опустился ниже нуля – с подходящей обувью и теплой одеждой бег даже зимой является отличным и доступным способом позаботиться о хорошей физической форме. Бег помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и повышает выносливость.
Катание на коньках - это веселое и популярное зимнее развлечение, которое одновременно помогает улучшить баланс, координацию и укрепить мышцы ног. Это отличный способ совместить досуг с семьей или друзьями со здоровыми физическими упражнениями.
Уборка снега, особенно если вам предстоит расчистить от снега большую территорию, может быть как медитативным занятием, так и интенсивной тренировкой для всех групп мышц, поэтому не жалуйтесь на кучи снега, а используйте это занятие для своего здоровья!
Достаточное количество жидкости
Зимой мы часто уделяем меньше внимания потреблению жидкости, но это важно в любое время года. Достаточное количество воды зимой помогает поддерживать температуру тела, поддерживает обмен веществ и способствует хорошему здоровью. В холодное время года, особенно в закрытых помещениях, наблюдается низкий уровень влажности воздуха, и это может вызвать сухость кожи, раздражение дыхательных путей или даже обезвоживание, которое зачастую вообще можно не заметить.
Чтобы избежать обезвоживания и укрепить здоровье, рекомендуется регулярно пить воду и зимой, даже если вы не чувствуете сильной жажды.
Если в прохладную погоду пить "голую" воду сложнее, дополните ее сезонными ягодами, например, клюквой, а также лимоном.
Кроме того, выбирайте теплые напитки, например, травяные чаи или отвары. Можно смело выпивать в течение дня несколько чашек травяного чая – они и согреют, и придадут энергии. Например, зеленый чай - отличная замена кофе. После еды пейте мятный чай, который поможет пищеварительной системе, а вечером чашка ромашкового чая успокоит вас и поможет лучше спать. В аптеке также доступны лечебные чаи из различных других растений, которые помогут улучшить самочувствие.
Если вы обычно добавляете сахар в кофе или чай, уменьшите его количество или вообще откажитесь от него.
Натуральные витамины
Чтобы укрепить иммунитет и защитить организм от сезонных заболеваний, стоит принимать витамины. Они играют важную роль в поддержании здоровья. Во время активного рабочего дня рекомендуется побаловать себя небольшими дозами витаминов и энергии. Вы можете держать на своем столе ударную дозу витамина С – свежую клюкву, а также можно есть несоленые орехи, сухофрукты или свежие овощи, например, небольшую морковку. В течение дня вы получите дополнительную энергию для продолжения продуктивной работы, а также витамины, которые улучшат ваше самочувствие.
Подходящее освещение
Зимой, когда дни короче и солнечного света меньше, подходящее освещение в помещении имеет важное значение как для нашего физического, так и для психического здоровья. Недостаточный или неравномерный свет может вызвать зрительное утомление, головные боли и дискомфорт.
Слишком тусклый свет днем или слишком яркий свет вечером может нарушить выработку мелатонина - гормона сна.
Это может привести к бессоннице или нарушению режима сна, а также к снижению концентрации и продуктивности.
Более яркое и естественное освещение помогает компенсировать недостаток солнечного света, стимулируя выброс серотонина и снижая риск зимней депрессии. Поэтому
для улучшения самочувствия и здоровья зимой важно использовать разные источники освещения, сочетая общее освещение помещения с локальным освещением, например, настольными лампами или торшерами.
Выбирайте лампы со спектром, близким к теплому и естественному дневному свету. Кроме того, рекомендуется настроить яркость света, регулируя освещение в зависимости от дневной и вечерней активности. Также не забывайте максимально использовать естественный свет, открывая шторы и жалюзи в течение дня.
Достаточный отдых
Не забывайте давать отдых глазам при сидячей работе, следуя принципу 20-20-20 – каждые 20 минут отрывайте взгляд от компьютера на 20 секунд и смотрите вдаль, не менее 20 м. Если вы целый день сидите за компьютером, постарайтесь как можно меньше пользоваться электронными устройствами после рабочего дня.
Помните, что глазам и разуму необходим отдых от излучения экрана, поэтому не следует смотреть на экраны минимум за полчаса до сна.
Продолжительность сна в рабочие дни обязательно следует увеличить хотя бы до 7 часов, ведь именно в этот период суток организм восстанавливается, отдыхает и накапливает силы для нового дня.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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