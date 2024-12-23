5 простых привычек, чтобы чувствовать себя лучше и оставаться здоровыми зимой

Рассмотрим пять проверенных и простых в применении привычек, которые помогут вам лучше себя чувствовать, быть энергичными и укрепить иммунитет зимой. Советами о том, как в повседневности очень простыми способами улучшить свое самочувствие и, таким образом, стать намного здоровее, делится сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.

Физическая активность

Физические нагрузки зимой необходимы не только для поддержания здоровья, но и для хорошего самочувствия, поскольку они способствуют выбросу эндорфинов – гормонов счастья, улучшающих наше настроение.

Регулярные занятия спортом помогают улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что важно, чтобы избежать сезонных простуд и вирусов.

Дополнительный бонус - физическая активность помогает поддерживать равномерную температуру тела, поэтому холод кажется менее беспокойным. Вместо того, чтобы с наступлением холодов впадать в "спячку" на диване, постарайтесь адаптировать активности к своим возможностям и использовать соответствующую одежду, обеспечивающую комфорт и безопасность.

Физические нагрузки, которые помогут вам чувствовать себя лучше зимой

Прогулки и скандинавская ходьба . Прогулки на свежем воздухе даже в холодную погоду способны значительно улучшить настроение и стимулировать кровообращение. Ходьба с палками добавляет дополнительную динамику, поскольку задействуются руки, укрепляя тем самым верхнюю часть тела. Регулярные прогулки также помогают получить столь необходимую дозу дневного света, что существенно влияет на выработку витамина D и, следовательно, на наше настроение.

Катание на лыжах и сноуборде . Если у вас есть возможность поехать зимой в горы или на горнолыжные склоны, это отличный способ активно провести время и сжечь калории. Эти занятия укрепляют мышцы ног, улучшают баланс и координацию и позволяют наслаждаться прекрасными природными видами.

Зимний бег . Не обязательно отказываться от бега только потому, что столбик термометра опустился ниже нуля – с подходящей обувью и теплой одеждой бег даже зимой является отличным и доступным способом позаботиться о хорошей физической форме. Бег помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и повышает выносливость.

Катание на коньках - это веселое и популярное зимнее развлечение, которое одновременно помогает улучшить баланс, координацию и укрепить мышцы ног. Это отличный способ совместить досуг с семьей или друзьями со здоровыми физическими упражнениями.