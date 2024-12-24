Умер художник и нонконформист Эйжен Валпетерс

Эйжен Валпетерс (Иванов) родился в 1943 году в России, в Свердловской области. В детстве учился в Рижской 3-й средней школе. В 1961 году художник, откликнувшись на призыв эпохи об изучении истории, окончил квалификационные курсы реставрационных работ.

В 60-70-е годы 20-го века Эйжен Валпетерс действовал в популярном среди молодежи ансамбле театра движений "Рижская пантомима" дома культуры строителей "Октябрь" под руководством актера Роберта Лигерса.

Наряду с мероприятиями в "Рижской пантомиме" Эйжен Валпетер работал в деятельности группы художников "Коза", где идею и творческую свободу в противовес правящей советской идеологии объединили представителей сфер культуры: художников Майю Нору Табаку, Бруно Василевскиса, Леонида Мауриньша, Бируту Делле, Андрея Германиса, Яниса Криевса и других.

Участвовал в реставрации здания музея Рундальского дворца (1973-1981), активно работал в фотоискусстве, фиксируя световые лучи в случайных отражениях в городской среде и создавал объекты в технике ассамбляже. В творчестве значительное место отведено спокойной, наблюдающей, познавательной позиции художника, акцентирующего личное отношение.

Важным достижением в творчестве Эйжена Валпетерса является работа над изданием "Неподцензурные. Альтернативная культура в Латвии. 20-й век, 60-е и 70-е годы" (2010), посвященная альтернативной культуре шестидесятых и семидесятых годов в Латвии.

Художник Эйжен Валпетерс Фото: Andrejs Šavrejs/Facebook

Издание, художественное оформление которого составлял Модрис Браслиньш, а в качестве литературного редактора и автора комментариев участвовала поэтесса Аманда Айзпуриете, в 2010 году получило приз в номинации "Документальные издания" конкурса художественных книг "Золотая яблоня".

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