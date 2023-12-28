Длинные рождественские и новогодние выходные, которые должны нести радость и наполнение, нередко опустошают нас эмоционально, физически и материально. Бывает, что совместное долгожданное пребывание с семьей не приносит удовлетворения и его нужно терпеть как зубную боль, потому что дозировать общение с близкими не получается, как и в кино и театре есть праздничные программы, которые мы больше не хотим видеть. Что делать, чтобы праздник не опустошил, как расставить приоритеты, не чувствуя вины за свой выбор, и как провести праздник с приумножением силы, любви и радости? Все это в разговоре с психотерапевтом, доцентом кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня Артуром Миксонсом.

Думаю, что значительная часть людей воспринимает праздник, будь то Рождество, Пасха или Лиго, грандиозно, потому что либо в течение года нормально не отдыхает и, когда наступает праздник, отрывается от всей души, либо воспринимает весь праздник как нечто грандиозное, а если его не так основательно празднуют, это в их фантазии означает нечто плохое.

В-третьих, сколько людей задумывается, хотят ли они вообще сейчас отмечать праздник? Может быть, на самом деле они хотят побыть с семьей в интимной атмосфере, что-то почитать, посмотреть сериал и ничего больше.

Это не значит, что в следующем году не будет иначе и они не захотят грандиозного мероприятия.