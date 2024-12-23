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Универсальное песочное тесто: рецепт и ценные рекомендации

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Песочное тесто. Иллюстративное изображение.
Песочное тесто. Иллюстративное изображение. Фото: shortcrust pastry/Shutterstock.com

Рецепт песочного теста должен быть в арсенале каждой хозяйки или хозяина. Это отличная основа для вкусного печенья, а также оно прекрасно подойдет для лепешек, тартов и чизкейков. И, что самое приятное, вы всегда сможете держать его под рукой на случай визита нежданных гостей или когда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени готовить тесто.

Валерия Чудова, шеф-повар ресторана Ferma и шеф-повар 2023 года в Латвии, делится рецептом универсального песочного и рождественского печенья, а также ценными рекомендациями.

Основа песочного теста - мука, масло и сахар. Валерия Чудова отмечает, что в него обычно добавляют немного воды или яиц. Но есть и версии, в которых используется творог или отказываются от сахара, но классикой это назвать точно нельзя.

"Итак, классическое песочное печенье состоит из муки, сахара, масла и воды. При соответствующей пропорции

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