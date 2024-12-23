Рецепт песочного теста должен быть в арсенале каждой хозяйки или хозяина. Это отличная основа для вкусного печенья, а также оно прекрасно подойдет для лепешек, тартов и чизкейков. И, что самое приятное, вы всегда сможете держать его под рукой на случай визита нежданных гостей или когда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени готовить тесто.
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Универсальное песочное тесто: рецепт и ценные рекомендации
Валерия Чудова, шеф-повар ресторана Ferma и шеф-повар 2023 года в Латвии, делится рецептом универсального песочного и рождественского печенья, а также ценными рекомендациями.
Основа песочного теста - мука, масло и сахар. Валерия Чудова отмечает, что в него обычно добавляют немного воды или яиц. Но есть и версии, в которых используется творог или отказываются от сахара, но классикой это назвать точно нельзя.