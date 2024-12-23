Универсальное песочное тесто: рецепт и ценные рекомендации

Рецепт песочного теста должен быть в арсенале каждой хозяйки или хозяина. Это отличная основа для вкусного печенья, а также оно прекрасно подойдет для лепешек, тартов и чизкейков. И, что самое приятное, вы всегда сможете держать его под рукой на случай визита нежданных гостей или когда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени готовить тесто.