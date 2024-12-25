Уходящий год был богат на события в сфере шоу-бизнеса, культуры и развлечений. Яркие концерты, сенсационные премьеры, скандалы с участием известных людей, радостные и трагические известия из жизни селебрити - TVNET+ вспоминает о главных новостях в мире звезд, которые всколыхнули Латвию в этом году.
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Премьеры, концерты, скандалы и переезды: главное за год в мире шоу-бизнеса и развлечений Латвии
Новый Рижский театр открыл свои двери после долгой реконструкции. Латвия вышла в финал "Евровидения". Алла Пугачева провела лето в Латвии. Трагически погиб Янис Тимма. Фестивальная жизнь: респектабельный Laima Rendezvous Jūrmala, драйвовый Summer Sound, череда неудач Positivus.