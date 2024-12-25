Премьеры, концерты, скандалы и переезды: главное за год в мире шоу-бизнеса и развлечений Латвии

Уходящий год был богат на события в сфере шоу-бизнеса, культуры и развлечений. Яркие концерты, сенсационные премьеры, скандалы с участием известных людей, радостные и трагические известия из жизни селебрити - TVNET+ вспоминает о главных новостях в мире звезд, которые всколыхнули Латвию в этом году.