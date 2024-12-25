Дания усиливает оборону Гренландии. Трамп недавно снова заговорил о желании приобрести ее

Это заявление было сделано через день после того, как Трамп заявил на своей социальной медиаплатформе Truth Social: «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость».

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — ответил ему премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

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Аналитики говорят, что план усиления обороны острова обсуждается уже давно и его не следует рассматривать как прямой ответ на комментарии Трампа.

До сих пор Дания очень медленно расширяла свой военный потенциал в Гренландии, считают они, но если страна не сможет защитить воды вокруг территории от посягательств Китая и России, то требования США усилить контроль, скорее всего, возрастут.

Стеен Кьергор из Датской академии обороны предполагает, что Трамп, возможно, намеревался оказать давление на Данию, чтобы заставить ее сделать такой шаг.