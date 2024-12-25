Экс-президента Эстонии доставили в больницу в тяжелом состоянии

В 2021 году Рюйтель почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу во время традиционного торжественного заседания Клуба 20 августа. После медицинского осмотра он покинул больницу, и его состояние стабилизировалось.

В 2006 году Рюйтель обратился в больницу в Мустамяэ после ухудшения самочувствия в конце рабочего дня. Тогда выяснилось, что причиной был слишком низкий уровень артериального давления. В сентябре 1997 года Арнольду Рюйтлю в больнице Мустамяэ провели операцию на сердце из-за предынфарктного состояния.

Арнольд Рюйтель был избран президентом Эстонской Республики 21 сентября 2001 года коллегией выборщиков. Он вступил в должность 8 октября 2001 года, а его президентский срок завершился в 2006 году.

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