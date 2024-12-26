В сирийской провинции Тартус 17 человек погибли, когда сотрудники сил безопасности нового правительства пытались задержать офицера сил безопасности свергнутого президента Башара Асада, сообщила базирующаяся в Великобритании организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
В столкновениях при попытке задержать сотрудника службы безопасности Асада погибли 17 человек
В результате столкновений в Хирбет аль-Маазе погибли "14 членов общих сил безопасности" временного правительства и "три вооруженных человека", говорится в заявлении.
Изначально сообщалось о девяти погибших.
"Офицер, которого пытались задержать новые власти, был среди тех, кто несет ответственность за преступления в тюрьме Саидная", - указали в SOHR.
Офицер занимал должность "директора департамента военной юстиции и председателя полевого суда", говорится в заявлении.
Министр внутренних дел временного правительства Мохаммед Абдеррахман также подтвердил, что в результате нападения в провинции Тартус, совершенного "остатками преступного режима", "14 сотрудников Министерства внутренних дел были убиты и еще 10 ранены" .
Большинство населения провинции Тартус составляют алавиты, последователи шиитской ветви ислама. Бывший президент Асад также является алавитом.
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