В столкновениях при попытке задержать сотрудника службы безопасности Асада погибли 17 человек

В результате столкновений в Хирбет аль-Маазе погибли "14 членов общих сил безопасности" временного правительства и "три вооруженных человека", говорится в заявлении.

Изначально сообщалось о девяти погибших.

"Офицер, которого пытались задержать новые власти, был среди тех, кто несет ответственность за преступления в тюрьме Саидная", - указали в SOHR.

Офицер занимал должность "директора департамента военной юстиции и председателя полевого суда", говорится в заявлении.

Министр внутренних дел временного правительства Мохаммед Абдеррахман также подтвердил, что в результате нападения в провинции Тартус, совершенного "остатками преступного режима", "14 сотрудников Министерства внутренних дел были убиты и еще 10 ранены" .

Большинство населения провинции Тартус составляют алавиты, последователи шиитской ветви ислама. Бывший президент Асад также является алавитом.

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