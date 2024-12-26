Чудо под Рождество - Александр получил новое сердце. Он ждал его шесть лет

Шесть лет назад мужчине имплантировали вспомогательное устройство, так как его сердце больше не функционировало. Пересадкой сердца занимались кардиохирург больницы им. Страдиня Интс Путниньш и его команда. В ходе долгой и сложной операции Александру пересадили новое сердце.

Найти донора оказалось непросто.

"Пациент высокого роста и нулевой группы крови. Поэтому и было долгое время ожидания - шесть с половиной лет. Предполагаю, что какой-то потенциальный донор похожего роста был, но были и отказы", - объясняет Путниньш.

Врачи пришли к выводу, что операцию успели провести в последний момент.

"Огромное спасибо донору и его родственникам, которые дали мне шанс жить", - выражает благодарность Александр.

Рождество Александр проведет дома с семьей. Он нетерпением ждет лета, чтобы делать все то, что сейчас не может: "Хочу плавать, кататься на велосипеде. Ну как нормальный человек".

В этом году врачи провели четыре пересадки сердца. Это рекорд. Врач отметил, что не так много людей дают согласие на использование органов после смерти или отмечают запрет. Хотя сделать это можно очень быстро.

"Это занимает пару минут на портале eveseliba.gov.lv или через latvija.lv. Просто отметить в графе и все", - заверил Интс Путниньш.

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