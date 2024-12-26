Финская полиция расследует причастность шедшего из России судна к повреждению электрокабеля в Балтийском море

Финская полиция заявила в четверг, что, по их мнению, якорь, который не нашли на судне, перерезал кабель.

Глава финской таможни Сами Рахскит также подтвердил, что судно, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту. Танкер перевозил бензин, загруженный в России. По словам Рахскита, в связи с этим расследуется и возможное нарушение санкций.

Экипаж судна пока еще допрашивают, информация о гражданстве моряков не сообщается. Другие суда, по предварительной информации, в причастности к инциденту не подозреваются.

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Представитель финской Пограничной службы Маркку Хассинен выступает на пресс-конференции. Рядом с ним за столом сидят другие представители властей страны. Фото: Reuters

На пресс-конференции представителям полиции был задан вопрос о том, могло ли такое повреждение произойти случайно, однако полиция ответила, что комментировать вопрос преждевременно, расследование находится на слишком ранней стадии.

«Мы находимся в очень хорошем положении для расследования. Начальные условия для расследования отличные, поскольку судно задержано и находится под контролем властей», — подчеркнул глава полиции Илкка Коскимяки.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не готов делать выводы о том, что инцидент связан с действиями России, однако отметил, что «теневой флот» действительно действует в российских интересах.

«Теневые суда вливают деньги в российский военный бюджет, чтобы Россия могла продолжать войну с Украиной», — подчеркнул он. По его словам, 79 теневых судов уже находятся в санкционных списках, но таких судов насчитывается более 400.