Финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в Египет под флагом Островов Кука. Он может быть причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Чуть позже стало известно о повреждении еще нескольких телекоммуникационных кабелей, также идущих по дну Балтийского моря.
Финская полиция расследует причастность шедшего из России судна к повреждению электрокабеля в Балтийском море
Финская полиция выясняет, причастно ли иностранное судно к повреждению электрического кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Об очередном повреждении кабеля Estlink 2 в Балтийском море стало известно 25 декабря. Это один из двух кабелей Estlink, более мощный: его пропускная способность — 650 мегаватт, тогда как у Estlink 1 — 350 мегаватт. Большая часть кабеля, более 145 км из 170, проходит по дну Балтийского моря.
Точное место повреждения все еще ищут. Представитель финского оператора Fingrid Арто Пахкин утром сообщил Yle, что поврежденный участок кабеля находится на территории Финляндии — таким образом, за ремонт отвечает именно компания Fingrid. По его словам, ремонт может занять до семи месяцев.
Финские медиа обратили внимание, что, по данным MarineTraffic, которая отслеживает движение судов, над Estlink 2 в среду находился нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который называют частью российского «теневого флота». Танкер следовал из Санкт-Петербурга в Египет, он замедлил ход в то время, когда начались помехи в работе Eagle S, отмечает финское издание Yle.
В ночь на четверг пограничная служба Финляндии задержала судно и сопроводила его к побережью Порккала. В четверг днем на пресс-конференции заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен рассказал, что в 00:28 представители пограничной службы поднялись на борт танкера и попросили поднять якорь. Оказалось, что на конце якорной цепи якоря не было, после чего судно было взято под контроль полиции.
Финская полиция заявила в четверг, что, по их мнению, якорь, который не нашли на судне, перерезал кабель.
Глава финской таможни Сами Рахскит также подтвердил, что судно, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту. Танкер перевозил бензин, загруженный в России. По словам Рахскита, в связи с этим расследуется и возможное нарушение санкций.
Экипаж судна пока еще допрашивают, информация о гражданстве моряков не сообщается. Другие суда, по предварительной информации, в причастности к инциденту не подозреваются.
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На пресс-конференции представителям полиции был задан вопрос о том, могло ли такое повреждение произойти случайно, однако полиция ответила, что комментировать вопрос преждевременно, расследование находится на слишком ранней стадии.
«Мы находимся в очень хорошем положении для расследования. Начальные условия для расследования отличные, поскольку судно задержано и находится под контролем властей», — подчеркнул глава полиции Илкка Коскимяки.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не готов делать выводы о том, что инцидент связан с действиями России, однако отметил, что «теневой флот» действительно действует в российских интересах.
«Теневые суда вливают деньги в российский военный бюджет, чтобы Россия могла продолжать войну с Украиной», — подчеркнул он. По его словам, 79 теневых судов уже находятся в санкционных списках, но таких судов насчитывается более 400.
Пресс-служба эстонского системного оператора Elering заявила, что разрыв кабеля не повлияет на запланированное отключение от российской электросети и синхронизацию с европейской электросетью – но может повлиять на цены на электроэнергию.
Повреждено еще несколько подводных кабелей
Вечером 25 декабря компании Elisa Eesti и CITIC Telecom сообщили о повреждении еще трех морских кабелей между Финляндией и Эстонией. Это телекоммуникационные кабели, два из них принадлежит компании Elisa, а один — китайской компании CITIC Telecom CPC.
Финское издание Yle пишет о четырех поврежденных кабелях. По данным издания, четвертый — это морской кабель C-Lion1 компании Cinia, соединяющий Хельсинки с Германией. Cinia локализовала повреждение своего кабеля на юго-восточной стороне мыса Порккала, примерно в 60 километрах от Хельсинки. Генеральный директор управления транспорта и связи Яркко Сааримяки сообщил изданию, что информация о повреждении четвертого кабеля была получена в четверг утром. По его словам, все кабели были достаточно прочными, и их повреждение обычно требует вмешательства внешней силы. Работы по восстановлению кабелей уже ведутся.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что произошедшее нельзя считать просто совпадением, это следует рассматривать как атаку, цитирует министра эстонский портал Delfi.
Депутат финского парламента Ярмо Линдберг, который ранее занимал пост командующего вооруженными силами Финляндии, напомнил, что за этот год произошло три случая повреждения кабелей, и все они были связаны с грузовым судном или танкером, на котором отсутствовал якорь.
«Кажется подозрительным, что огромные якоря можно тащить по неровному морскому дну так, чтобы никто на судне этого не заметил», — считает он.