Вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии в следующем году может стать более разнообразной и агрессивной, прогнозирует Служба государственной безопасности (VDD).
VDD: Вредительство российских спецслужб может стать разнообразнее и агрессивнее
Как отмечает VDD, в 2025 году деятельность российских спецслужб по-прежнему будет представлять наибольшую угрозу для национальной безопасности. С учетом стремления России усилить влияние в Латвии, спецслужбы страны-агрессора продолжат расширять и разведывательную деятельность, и вредительские действия.
По прогнозам VDD, вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии может стать более разнообразной и агрессивной, так как Россия пытается усилить чувство незащищенности в латвийском обществе и уменьшить поддержку Украины.
Более подробная информация о тенденциях в сфере безопасности, выявленных VDD в 2024 году, и прогнозы на 2025 год содержится в годовом отчете VDD, который будет опубликован в начале следующего года.
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