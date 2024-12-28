В Вентспилсе водитель грузовика, которому стало плохо за рулем, повредил семь машин

Машина ехала со стороны находящегося неподалеку продовольственного магазина и закончила путь в месте, где на газоне остались глубокие борозды.

"Сын спал, сказал, что был ужасный звук, как будто газует машина. Газует, после этого треск, когда машина врезалась. Скорее всего, быстро ехала", - рассказала Валентина, очевидица аварии.

Грузовик поставлял продукты питания в местный магазин. Руководитель магазина отметила, что водитель приехал в обычном рабочем ритме. "Произошел приступ и поехал прямо. Он подъехал, возможно, его начало трясти, и нога осталась на педали. Сейчас у водителя все хорошо, он продолжает работу".

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