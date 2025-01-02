В Южной Корее прошли обыски в связи с крушением самолета Jeju Air

Полиция Южной Кореи утром в четверг, 2 января, провела обыски в международном аэропорту Муан в Южной Корее, где 29 декабря разбился при посадке самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Обыски также прошли в офисе самой авиакомпании в Сеуле и в муанском филиале пусанского регионального управления авиации, передает агентство "Рёнхап".

Официальные лица сообщили журналистам, что ордера на обыски были выданы по обвинению в профессиональной халатности, повлекшей смерть людей.

После крушения самолета Jeju Air власти Южной Кореи объявили, что все самолеты Boeing 737-800, эксплуатируемые перевозчиками страны, будут подвергнуты специальным проверкам с акцентом на шасси, которое, предположительно, не сработало должным образом 29 декабря. Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок заявил, что будут приняты "немедленные меры", если проверка выявит какие-либо технические проблемы у данной модели лайнера. Шесть авиакомпаний Южной Кореи эксплуатируют 101 самолет Boeing 737-800.

В катастрофе выжили только два человека