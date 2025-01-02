Эстония отказалась от синхронного перевода пресс-конференций правительства на русский язык

"С начала года Государственная канцелярия решила отказаться от синхронного перевода пресс-конференций правительства на русский язык на еженедельной основе. Цифры просмотров показывают, что эту возможность имеет смысл предлагать, скорее, в тех случаях, когда мы имеем дело с кризисной информацией.

Мы сохранили возможность в любой момент оперативно возобновить синхронный перевод.

Еженедельные пресс-конференции правительства в полном объеме все же представляют интерес в первую очередь для журналистов. А русскоязычные СМИ Эстонии хорошо и оперативно доносят новости о решениях правительства до своей аудитории и не прибегая к помощи синхронного перевода", - говорится в сообщении коммуникационного бюро правительства.

Напомним, что пресс-конференции правительства Эстонии начали сопровождаться синхронным переводом на русский язык более трех лет назад. Впервые синхронный перевод на русский язык использовался во время правительственной пресс-конференции 11 марта 2021 года. Данное решение было обусловлено необходимостью, чтобы в период разгара пандемии коронавируса русскоязычные жители страны могли получать оперативную и важную информацию на родном языке.

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