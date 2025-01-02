В Черногории драка в баре переросла в стрельбу: по меньшей мере 12 погибших

Еще несколько человек ранены.

Стрельба произошла в Цетине, примерно в 30 километрах на северо-запад от Подгорицы.

После этого стрелок предпринял попытку свести счеты с жизнью около своего дома там же в Цетине. 45-летний мужчина скончался от полученных ранений по пути в больницу.

Полиция идентифицировала стрелка как Ако Мартиновича. Он убил владельца бара и его детей, а также членов своей семьи, рассказал министр внутренних дел Черногории Данило Саранович.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич объявил трехдневный траур.

Телеканал RTCG сообщил, что Мартинович ранее был задержан за нелегальное хранение оружия.

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