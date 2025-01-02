В Черногории в результате стрельбы после драки в баре были убиты по меньшей мере десять человек, в том числе двое детей, сообщает AP со ссылкой на местных чиновников. Позднее число погибших выросло до 12.
В Черногории драка в баре переросла в стрельбу: по меньшей мере 12 погибших
Еще несколько человек ранены.
Стрельба произошла в Цетине, примерно в 30 километрах на северо-запад от Подгорицы.
После этого стрелок предпринял попытку свести счеты с жизнью около своего дома там же в Цетине. 45-летний мужчина скончался от полученных ранений по пути в больницу.
Полиция идентифицировала стрелка как Ако Мартиновича. Он убил владельца бара и его детей, а также членов своей семьи, рассказал министр внутренних дел Черногории Данило Саранович.
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич объявил трехдневный траур.
Телеканал RTCG сообщил, что Мартинович ранее был задержан за нелегальное хранение оружия.
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