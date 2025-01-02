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В Великобритании пропавшая 52 года назад женщина найдена живой и здоровой

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Фотография Шейлы Фокс
Фотография Шейлы Фокс Фото: Rietummidlendas policija

В Великобритании пропавшая 52 года назад женщина была найдена живой и здоровой, сообщает ВВС.

В 1972 году Шейла Фокс пропала без вести в городе Ковентри. На тот момент ей было 16 лет.

В декабре 2024 года полиция Уэст-Мидлендса на своем портале и в соцсетях опубликовала новость, снова призвав жителей помочь в поисках Шейлы. Стражи порядка также опубликовали ее фотографию, сделанную незадолго до исчезновения.

Через несколько часов после публикации сообщения жители связались с полицией и предоставили информацию, которая помогла стражам порядка раскрыть одно из самых продолжительных расследований о пропавших людях.

Правоохранители отметили, что очень рады, что спустя 52 года, исследовав все зацепки, найти пропавшую Шейлу удалось.

"У каждого пропавшего человека есть своя история, и их семьи и друзья заслуживают того, чтобы узнать, что с ними случилось, и, хочется надеяться, снова встретиться с ними", - указала СМИ полиция.

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