Членство в ЕС: что получит и чего лишится Грузия

Тем не менее интеграция Грузии в ЕС может усилить напряженность в отношениях с Россией, особенно учитывая нынешнюю политическую ситуацию, констатирует Теона Лаврелашвили.

Торнике Гордадзе обращает внимание на мифы, которые распространяют "антиевропейские силы и СМИ" о том, что на пути в Евросоюз Грузия вынуждена будет пожертвовать своими традициями и семейными ценностями.

Гордадзе указывает на распространенное заблуждение, что девять условий, которые выдвинула Еврокомиссия Грузии как стране-кандидату, содержат требование принять закон об однополых браках. "Это неправда. Никто не принуждает Грузию принять такой закон, - говорит политолог. - Как и то, что Евросоюз означает атеизм. Все это, конечно, ложь, и делается для устрашения, чтобы настроить консервативную часть населения и ту часть населения, у которой нет доступа к информации, скептически в отношении Евросоюза".

"Действительно, некоторые могут опасаться, что более тесные связи с ЕС приведут к разрушению грузинских традиций и ценностей, - соглашается Теона Лаврелашвили. - Однако Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании Европейского Союза прямо защищают культурное разнообразие, подчеркивая, что ЕС уважает и поощряет уникальное наследие своих государств-членов".

Но, с другой стороны, существуют типичные проблемы, связанные с членством в ЕС, напоминает она. Например, свобода передвижения может привести к эмиграции квалифицированных кадров, что чревато дефицитом рабочей силы в Грузии, в то время как усилится иммиграция из третьих стран, что может стать деликатным вопросом, требующим тщательного политического управления.

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