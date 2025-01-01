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ВИДЕО Часть Берлина осталась без воды в канун Нового года

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Улицы Берлина
Улицы Берлина Фото: @thebuttredettes

В Берлине празднование Нового года нарушилось из-за аварии на водопроводе. В нескольких районах города из кранов не поступала вода, либо ее давление было крайне низким.

В канун Нового года жители западных районов Берлина - Шарлоттенбурга, Кройцберга и Шенеберга, а также многоквартирных домов и зданий в Фридрихсхайне, Митте, Моабите и Веддинге столкнулись с перебоями в подаче воды. В некоторых случаях централизованное водоснабжение полностью прекратилось, что вызвало серьезные неудобства.

Телерадиокомпания ntv сообщила, что проблемы имеют значительный масштаб, однако точный объем последствий пока неизвестен. Берлинская водоснабжающая компания Berliner Wasserbetriebe недоступна для комментариев, а ее сайт перегружен и не функционирует.

Берлинская пожарная служба подтвердила, что причиной проблемы стал прорыв водопровода в районе Гезундбруннен. На опубликованных в социальных сетях видео запечатлены масштабные подтопления на улице Зеештрассе в районе Веддинг.

Поврежденный водопровод представляет собой трубу диаметром 70 сантиметров, проложенную еще в 1920-х годах. Предположительно, причиной аварии стал износ материалов, но точные причины можно будет установить только через несколько дней. В первую очередь специалисты занимаются откачкой воды, чтобы минимизировать последствия происшествия.

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