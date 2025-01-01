ВИДЕО Часть Берлина осталась без воды в канун Нового года

В канун Нового года жители западных районов Берлина - Шарлоттенбурга, Кройцберга и Шенеберга, а также многоквартирных домов и зданий в Фридрихсхайне, Митте, Моабите и Веддинге столкнулись с перебоями в подаче воды. В некоторых случаях централизованное водоснабжение полностью прекратилось, что вызвало серьезные неудобства.

Wasserschaden in der Seestraße in Berlin-Wedding



Heute also Silvester ohne Wasser… pic.twitter.com/PNIUa6w3aA — $HOME=/🇪🇺/🇩🇪/lennard0711 (@lennard0711) December 31, 2024

Телерадиокомпания ntv сообщила, что проблемы имеют значительный масштаб, однако точный объем последствий пока неизвестен. Берлинская водоснабжающая компания Berliner Wasserbetriebe недоступна для комментариев, а ее сайт перегружен и не функционирует.

Wasser wurde nur umgeleitet pic.twitter.com/ZR29oR6L4z — 𝔗𝔥𝔢 𝔅𝔲𝔱𝔱𝔯𝔢𝔡𝔢𝔱𝔱𝔢𝔰 (@thebuttredettes) December 31, 2024

Берлинская пожарная служба подтвердила, что причиной проблемы стал прорыв водопровода в районе Гезундбруннен. На опубликованных в социальных сетях видео запечатлены масштабные подтопления на улице Зеештрассе в районе Веддинг.

Поврежденный водопровод представляет собой трубу диаметром 70 сантиметров, проложенную еще в 1920-х годах. Предположительно, причиной аварии стал износ материалов, но точные причины можно будет установить только через несколько дней. В первую очередь специалисты занимаются откачкой воды, чтобы минимизировать последствия происшествия.

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