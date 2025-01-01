На 96-м году жизни во вторник скончался бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель, сообщила канцелярия президента Эстонии.
Ушел из жизни бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель
Рюйтель, занимавший пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год, был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости страны. Сначала он был председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, затем - председателем Верховного Совета Эстонской Республики, указано в заявлении президентской канцелярии.
Президент Эстонии Алар Карис выразил глубокие соболезнования народу Эстонии, семье и друзьям Арнольда Рюйтеля в связи с его кончиной. В своем заявлении Карис отметил, что Рюйтель был добрым другом Латвии, а его труд и вклад в укрепление независимости Эстонии и сотрудничества стран Балтии останутся в памяти навсегда.
Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года в деревне Пахавалла волости Лаймъяла на острове Сааремаа. С 1959 года он был женат на фольклористке Ингрид Рюйтель.
В 1964 году он окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, где с 1969 по 1977 годы занимал должность ректора.
С 1977 по 1979 годы Рюйтель был секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии по вопросам сельского хозяйства, а с 1979 по 1983 годы - первым заместителем председателя Совета министров Эстонской ССР.
С 1983 по 1990 годы он возглавлял Президиум Верховного Совета Эстонской ССР, а с 1990 по 1992 годы был председателем Верховного Совета Эстонской Республики.
В 1991 году Рюйтель получил ученую степень доктора сельскохозяйственных наук.
В 1991-1992 годах он входил в состав Конституционного собрания, а с 1995 по 2001 годы был депутатом парламента. В 1995-1997 годах он занимал пост заместителя председателя Рийгикогу.
С 2001 по 2006 годы Рюйтель исполнял обязанности президента Эстонии.
В 1994 году он стал председателем недавно основанной Эстонскую партию селян, которая в 1999 году была переименована в Народный союз. Рюйтель возглавлял партию до 2000 года.
В 2007 году он стал почетным председателем Народного союза. Когда в 2012 году на базе этой партии была создана Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), Рюйтель также стал ее почетным председателем. В июне 2024 года Арнольд и Ингрид Рюйтели вышли из состава EKRE.
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