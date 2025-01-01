Рюйтель, занимавший пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год, был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости страны. Сначала он был председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, затем - председателем Верховного Совета Эстонской Республики, указано в заявлении президентской канцелярии.

Президент Эстонии Алар Карис выразил глубокие соболезнования народу Эстонии, семье и друзьям Арнольда Рюйтеля в связи с его кончиной. В своем заявлении Карис отметил, что Рюйтель был добрым другом Латвии, а его труд и вклад в укрепление независимости Эстонии и сотрудничества стран Балтии останутся в памяти навсегда.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года в деревне Пахавалла волости Лаймъяла на острове Сааремаа. С 1959 года он был женат на фольклористке Ингрид Рюйтель.

В 1964 году он окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, где с 1969 по 1977 годы занимал должность ректора.

С 1977 по 1979 годы Рюйтель был секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии по вопросам сельского хозяйства, а с 1979 по 1983 годы - первым заместителем председателя Совета министров Эстонской ССР.