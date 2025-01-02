Видео Киев: в канун Нового года под Крымом были сбиты два российских вертолета Ми-8

"Рекорд обновлен - ракеты уничтожили в Черном море два российских вертолета", - говорится в сообщении.

Видео: Украинская скоростная лодка уничтожает российский вертолет

"По уточненным данным, в результате успешной операции украинской военной разведки в Черном море вблизи временно оккупированного Крыма спецподразделение Group 13 31 декабря уничтожило два российских вертолета Ми-8 с помощью ракет, установленных на морские беспилотники Magura V5", - сообщает ГУР.

Был задет еще один российский вертолет, но тот смог после попадания приземлиться, отметили в ГУР.

Как рассказал изданию "Украинская правда" источник в силах обороны, первоначально поступило видеоподтверждение уничтожения одного из вертолетов, но позже подтверждение об уничтожении второго самолета поступило из других источников.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 31 декабря впервые российский вертолет был сбит ракетой, запущенной с морского дрона.

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