Началось финальное голосование за лучшую поп- и рок-песню года в рамках опроса Латвийского радио 2 Muzikālā banka ("Музыкальный банк") 2024. Оно продлится до полуночи 13 января.
Стартовало финальное голосование за лучшую песню Muzikālā banka 2024
Muzikālā banka - это ежегодный опрос, который проводит Латвийское радио 2: слушатели определяют лучшие и любимые латвийские песни. В этом году мероприятие пройдет уже 25-й раз. Голосовать можно раз в день до 13 января на странице мероприятия.
Традиционно опрос завершается масштабной церемонией награждения, в которой принимают участие авторы и исполнители песен. Победителя определят слушатели во время прямого эфира заключительного концерта, который пройдет вечером 25 января в Даугавпилсском Олимпийском центре. В прошлом году победителем стал Донс с песней Lauzto šķēpu karaļvalsts ("Королевство сломанных копий").
Слушателям и экспертами предлагается оценить 25 песен. 14 января будут объявлены 15 из них, которые в финале в Даугавпилсе поборются за звание песни года. Среди исполнителей - Донс, Амината, Интарс Бусулис, Linda Leen и другие известные латвийские музыканты.
Фото: Финал Muzikālā banka 2023 в Даугавпилсском Олимпийском центре
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