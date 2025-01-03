Muzikālā banka - это ежегодный опрос, который проводит Латвийское радио 2: слушатели определяют лучшие и любимые латвийские песни. В этом году мероприятие пройдет уже 25-й раз. Голосовать можно раз в день до 13 января н а странице мероприятия .

Традиционно опрос завершается масштабной церемонией награждения, в которой принимают участие авторы и исполнители песен. Победителя определят слушатели во время прямого эфира заключительного концерта, который пройдет вечером 25 января в Даугавпилсском Олимпийском центре. В прошлом году победителем стал Донс с песней Lauzto šķēpu karaļvalsts ("Королевство сломанных копий").



Слушателям и экспертами предлагается оценить 25 песен. 14 января будут объявлены 15 из них, которые в финале в Даугавпилсе поборются за звание песни года. Среди исполнителей - Донс, Амината, Интарс Бусулис, Linda Leen и другие известные латвийские музыканты.