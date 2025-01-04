Ночью местами небо прояснится, а местами ожидаются осадки - в основном снег, на побережье - дождь и мокрый снег. Отдельные участки дорог станут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер, на побережье его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов. Местами на побережье столбики термометров не опустятся ниже нуля, но из-за порывистого ветра воздух будет казаться морозным.

В столице ночью не ожидается существенных осадков, а температура воздуха составит -2…-3 градуса. Синоптики прогнозируют слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, в начале ночи его порывы будут достигать 15 м/с.

Днем в Латвии временами возможен снег, ожидается слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха будет в пределах +2…-3 градусов, в столице - около 0 градусов.

Brangi vēji atpūta sniegu Tukumam. 🌬️ pic.twitter.com/Uk6OTiE1Bb — Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) January 4, 2025

Фото: Зима в Европе

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