В воскресенье, 5 января, сохранится ветреная погода с переменной облачностью, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). При этом ветер будет слабее, чем в субботу.
В воскресенье ветер ослабнет, временами будет светить солнце
Ночью местами небо прояснится, а местами ожидаются осадки - в основном снег, на побережье - дождь и мокрый снег. Отдельные участки дорог станут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер, на побережье его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов. Местами на побережье столбики термометров не опустятся ниже нуля, но из-за порывистого ветра воздух будет казаться морозным.
В столице ночью не ожидается существенных осадков, а температура воздуха составит -2…-3 градуса. Синоптики прогнозируют слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, в начале ночи его порывы будут достигать 15 м/с.
Днем в Латвии временами возможен снег, ожидается слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха будет в пределах +2…-3 градусов, в столице - около 0 градусов.
Brangi vēji atpūta sniegu Tukumam. 🌬️ pic.twitter.com/Uk6OTiE1Bb— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) January 4, 2025
Фото: Зима в Европе
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