Один из собеседников рассказал агентству, что пакет санкций, который готовит уходящая администрация Байдена, является "масштабным". Другой источник указал, что в него, вероятно, войдут санкции против людей, связанных с сетями, занимающимися продажей российской нефти по ценам выше установленного потолка.

"Теневой флот" России и западные санкции

В середине декабря 2024 года главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. Кроме прочего, ограничения ввели против 52 судов из третьих стран, которые входят в "теневой флот" РФ. Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло к тому моменту 79. Им запретили входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Также в середине декабря стало известно, что 12 европейских государств - Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии - договорились вместе противодействовать российскому "теневому флоту". Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония теперь проверяют страховые документы подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Собранная информация, в том числе о судах, которые откажутся отвечать на запросы, будет анализироваться совместно с международными партнерами.

С помощью этих мер страны Европы рассчитывают не только ограничить доходы РФ от экспорта энергоносителей, позволяющие ей вести войну в Украине, но и повысить экологическую безопасность региона. Экологи установили, что почти 200 танкеров "теневого флота" устарели и должны быть выведены из эксплуатации. В последние годы они стали причиной нескольких разливов нефти и нефтепродуктов.

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