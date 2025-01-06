Вместо центра - в Пурвциемс: в Риге один автобусный маршрут изменит пункт назначения

В дальнейшем автобусы будут курсировать от Гетлини до Пурвциемса - конечной остановки 17-го и 23-го троллейбусных маршрутов.

Эти изменения позволят обеспечить сократить интервалы движения и более точно выполнять график, так как автобусу больше не нужно будет пересекать несколько интенсивных потоков движения в центре города.

В рабочие дни число рейсов увеличится с 29 до 48. Изменения были внесены после обсуждений с жителями микрорайонов Шкиротава и Гетлини, приняв во внимание их предложения.

С изменением маршрута будет расширен диапазон времени движения автобусов. В ранние утренние часы пассажирам будет удобнее добираться до Гетлини: первый автобус будет прибывать в Гетлини в 6:33 утра. В настоящее время первый автобус прибывает в 7:12 утра.

Последний рейс из Пурвциемса позволит попасть в Шкиротаву в 22:15. В данный момент он прибывает в 21:11.

По направлению из Гетлини в Пурвциемс последний рейс будет осуществляться в 21:10. В настоящее время последний рейс - в 20:30. В свою очередь в 21:50 и 22:30 из Гетлини осуществляются рейсы до остановки "улица А. Сахарова".

У жителей Шкиротавы и Гетлини по-прежнему будет возможность без пересадки добраться до находящихся неподалеку важных объектов - образовательных учреждений, поставщиков торговых услуг, медучреждений.

У жителей, пункт назначения которых центр города, есть возможность пересесть на один из регулярно курсирующих автобусных и троллейбусных маршрутов на улицах Андрея Сахарова, Аугуста Деглава, Дзелзавас и Крустпилс.

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