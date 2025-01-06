В расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) деле о возможном незаконном получении четырех миллионов евро Валмиерским самоуправлением число вовлеченных лиц увеличилось до восьми.
Возросло число участников в деле, расследуемом KNAB, о возможном хищении миллионов евро в Валмиере
Ранее бюро сообщало, что шесть лиц, участвующих в уголовном процессе, имеют право на защиту. Теперь в KNAB агентству LETA подтвердили, что досудебное расследование продолжается и право на защиту в этом деле имеют уже восемь человек, включая государственных должностных лиц.
KNAB и наблюдающий прокурор примут решение о дальнейшей судьбе уголовного дела, как только будут уверены в том, что в ходе расследования собрано достаточно доказательств, подтверждающих совершение преступных деяний, что станет основанием для привлечения вовлеченных лиц к уголовной ответственности, отметили в KNAB.
Как сообщалось ранее, 12 сентября 2023 года сотрудники KNAB в рамках начатого ранее уголовного дела провели процессуальные действия, включая более 20 обысков, изъятий и допросов в разных местах.
9 июня 2023 года Европейская прокуратура (EPPO) начала уголовный процесс и передала его KNAB как компетентному органу для проведения досудебного расследования. KNAB в этом деле расследует мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям.
По имеющейся у KNAB информации, должностные лица Валмиерского самоуправления, возможно, злоупотребляя служебным положением, совместно с представителями нескольких предприятий совершили незаконные действия, чтобы самоуправление в рамках реализуемого проекта незаконно получило более четырех миллионов евро из средств Европейского фонда регионального развития (ERAF).
Проект связан с созданием инфраструктуры для здания в Валмиере. Таким образом, лица причинили Европейскому союзу значительные убытки.
Согласно неофициальной информации, находящейся в распоряжении агентства LETA, возможные нарушения выявлены во второй очереди проекта "Развитие индустриальных территорий в Валмиере", реализованного с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года. Общая стоимость допустимых расходов по проекту составила 5,75 миллиона евро.
Ранее председатель Валмиерской думы Янис Байкс подтвердил агентству LETA, что в рамках начатого KNAB уголовного дела ему присвоен статус лица с правом на защиту, однако на выполнение обязанностей председателя думы никаких ограничений не наложено.
Байкс самоустранился от должности члена правления объединения партий "Новое Единство".
Между тем из-за начатого EPPO уголовного процесса Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) приостановило финансирование проекта развития индустриальных территорий в Валмиерском самоуправлении, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
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