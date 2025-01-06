Возросло число участников в деле, расследуемом KNAB, о возможном хищении миллионов евро в Валмиере

Ранее бюро сообщало, что шесть лиц, участвующих в уголовном процессе, имеют право на защиту. Теперь в KNAB агентству LETA подтвердили, что досудебное расследование продолжается и право на защиту в этом деле имеют уже восемь человек, включая государственных должностных лиц.

KNAB и наблюдающий прокурор примут решение о дальнейшей судьбе уголовного дела, как только будут уверены в том, что в ходе расследования собрано достаточно доказательств, подтверждающих совершение преступных деяний, что станет основанием для привлечения вовлеченных лиц к уголовной ответственности, отметили в KNAB.

Как сообщалось ранее, 12 сентября 2023 года сотрудники KNAB в рамках начатого ранее уголовного дела провели процессуальные действия, включая более 20 обысков, изъятий и допросов в разных местах.

9 июня 2023 года Европейская прокуратура (EPPO) начала уголовный процесс и передала его KNAB как компетентному органу для проведения досудебного расследования. KNAB в этом деле расследует мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям.