Российские спецслужбы готовили теракт в воинской части ВСУ

Все четверо обвиняемых действовали отдельно друг от друга, однако у них был общий куратор из России.

"Как выяснилось, одним из агентов был 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты тайника, из которого забрал взрывчатые вещества и военную форму. Второй член сети - 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, доставил взрывчатку и военную форму из "первоначального тайника" в тайник, откуда их забрал 16-летний агент", - говорится в сообщении.

"Первоначальный тайник" сделали две жительницы Винницкой области - они изготовили бомбу и спрятали ее в определенном месте, следуя видеоинструкциям представителя российских спецслужб.

Во время обыска у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором.

У одной из задержанных было конфисковано 1,5 килограмма взрывчатых веществ для изготовления самодельного оружия.

Спецоперация была проведена под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.

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