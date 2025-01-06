Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла российскую сеть агентов спецслужб, которые готовили в воинской части в Киевской области теракт с большим числом жертв среди солдат, сообщила в понедельник СБУ, пишет "Интерфакс-Украина".
Российские спецслужбы готовили теракт в воинской части ВСУ
"Подразделение контрразведки СБУ предотвратило кровавый теракт, спланированный российскими спецслужбами в Киевской области. В результате спецоперации были задержаны четыре члена сети российских агентов, которые собирались привести в действие взрывчатку у входа в здание, где размещается одно из подразделений Сил обороны", - говорится в заявлении СБУ.
Самодельная бомба была в рюкзаке, который на объект должен был доставить несовершеннолетний агент, одетый в форму армии Украины.
"Противник онлайн следил за его перемещением и планировал взорвать бомбу, как только парень зайдет в помещения".
"В свою очередь, сам агент, которого планировалось взорвать, не знал, что ему готовится летальный исход. Он думал, что бомба взорвется после того, как он покинет здание", - говорится в сообщении.
Контрразведка СБУ провела ряд мероприятий по предотвращению теракта, задержав несовершеннолетнего парня и еще трех агентов, причастных к его планированию.
"Этим терактом российские спецслужбы хотели всколыхнуть общественно-политическую ситуацию в Украине и создать впечатление конфликта внутри Сил обороны, когда одни "солдаты" в знак протеста взрывают других", - пояснили в СБУ.
Все четверо обвиняемых действовали отдельно друг от друга, однако у них был общий куратор из России.
"Как выяснилось, одним из агентов был 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты тайника, из которого забрал взрывчатые вещества и военную форму. Второй член сети - 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, доставил взрывчатку и военную форму из "первоначального тайника" в тайник, откуда их забрал 16-летний агент", - говорится в сообщении.
"Первоначальный тайник" сделали две жительницы Винницкой области - они изготовили бомбу и спрятали ее в определенном месте, следуя видеоинструкциям представителя российских спецслужб.
Во время обыска у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором.
У одной из задержанных было конфисковано 1,5 килограмма взрывчатых веществ для изготовления самодельного оружия.
Спецоперация была проведена под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.
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