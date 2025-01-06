Макрон призвал Украину быть реалистичной в территориальных вопросах

Россия, которая совершила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, оккупировала около 20% территории Украины.

"Быстрого и легкого решения в Украине не будет", - заявил Макрон, выступая перед французскими послами в Елисейском дворце.

Одновременно он подчеркнул, что украинцам необходимо вести реалистичные переговоры по вопросам, связанным с территорией.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал быстро достичь окончания войны, однако пока не представил конкретных предложений по прекращению огня или мирному соглашению. Трамп вступит в должность президента 20 января.

"Новый американский президент и сам знает, что у США нет шансов выиграть, если Украина проиграет", а "капитуляция Украины не может быть выгодна ни европейцам, ни американцам", - подчеркнул Макрон

Он также предупредил, что доверие к Западу будет подорвано, если западные страны согласятся на компромисс в украинском вопросе только из-за собственной усталости.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном в воскресенье, выразил оптимизм, что Трампу удастся вынудить Россию начать мирные переговоры и прекратить войну.

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