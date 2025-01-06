В понедельник, 6 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия виновна в крушении самолета AZAL.
Алиев обвинил Россию в крушении самолета AZAL
"Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела, о первичном расследовании и его результатах мне доложено, но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации", - заявил президент Азербайджана.
Алиев также сообщил, что о мерах противовоздушной обороны над Грозным было объявлено уже после того, как самолет был сбит с земли. "Если российское воздушное пространство оказалось в опасности, капитан самолета должен был быть немедленно уведомлен", - сказал Алиев.
Он также поинтересовался, почему сбитому самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, а велели лететь через Каспийское море в казахстанский город Актау.
"Очевидно, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Ясно как день, что он был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Но почему самолет был отправлен в Актау? У нас пока нет информации об этом", - приводит "Медуза" слова Алиева.
Предварительное расследование Азербайджана предполагает, что Россия случайно сбила самолет зенитной ракетой. Черные ящики самолета отправлены на экспертизу в Бразилию.
Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", на борту которого находились 67 человек, 38 из которых погибли. Вероятно, самолет был сбит российской зенитной ракетой недалеко от Грозного.
Федеральное управление гражданской авиации России первоначально заявило, что самолет был вынужден изменить курс после столкновения с птицами.
Позже Россия признала, что российская ПВО в окрестностях Грозного в тот момент отразила атаку украинского беспилотника. Российский диктатор Владимир Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент" в российском воздушном пространстве, но не признал, что самолет был сбит российским оружием.
Галерея: Катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний"
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