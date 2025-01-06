Алиев обвинил Россию в крушении самолета AZAL

"Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела, о первичном расследовании и его результатах мне доложено, но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации", - заявил президент Азербайджана.

Алиев также сообщил, что о мерах противовоздушной обороны над Грозным было объявлено уже после того, как самолет был сбит с земли. "Если российское воздушное пространство оказалось в опасности, капитан самолета должен был быть немедленно уведомлен", - сказал Алиев.

Он также поинтересовался, почему сбитому самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, а велели лететь через Каспийское море в казахстанский город Актау.

"Очевидно, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Ясно как день, что он был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Но почему самолет был отправлен в Актау? У нас пока нет информации об этом", - приводит "Медуза" слова Алиева.