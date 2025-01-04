Ушла из жизни старейшая жительница планеты"

Она получила этот титул в сентябре 2024 года, спустя месяц после смерти испанки Марии Бранья Мореры, которая прожила до 117 лет.

"Госпожа Итоока своим долгим жизненным путем дарила нам смелость и надежду. Мы благодарны ей за это", - заявил в своем обращении мэр города Асия Рёсукэ Такадзима, которому 27 лет.

Томико Итоока родилась в мае 1908 года - за шесть лет до начала Первой мировой войны, в тот же год, когда в США началось производство автомобиля Ford Model T. Она была одной из трех детей в семье и пережила мировые войны, пандемии и величайшие технологические прорывы.

В молодости Итоока увлекалась волейболом и дважды поднималась на гору Онтакэ высотой 3067 метров. В зрелом возрасте она любила бананы и популярный в Японии молочный безалкогольный напиток Calpis.

В возрасте 20 лет Итоока вышла замуж и стала матерью двух дочерей и двух сыновей. Во время Второй мировой войны она управляла офисом текстильной фабрики своего мужа. После его смерти в 1979 году она жила одна в городе Нара. К моменту своей смерти у нее остались сын, дочь и пятеро внуков.

Япония известна своим высоким уровнем долголетия. По данным на сентябрь прошлого года, в стране насчитывалось более 95 000 человек старше 100 лет, из которых 88% составляют женщины. Из 124 миллионов населения Японии почти треть - это люди в возрасте 65 лет и старше.

На данный момент самой пожилой женщиной в мире считается бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, родившаяся всего на 16 дней позже Томико Итооки. Ей сейчас 116 лет.

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