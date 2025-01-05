Золотые горы Трампа. Что не так с его планом "снова сделать Америку великой"?

Оптимизм в отношении американской экономики будет иметь тот же эффект — иностранцы с удовольствием скупают акции крупнейших американских корпораций вроде Tesla, Apple и Amazon, для чего им сначала нужно приобрести доллары.

Убедить же другие страны подписать новую «Плазу» — валютную сделку, уже прозванную «соглашение Мар-а-Лаго» по имени резиденции Трампа, не получится — времена другие, отмечает один из ведущих экспертов в этом вопросе Марк Собел из OMFIF.

«Команда Трампа хочет ослабления доллара. Но, похоже, она не понимает, как этого добиться. Тарифы и мягкая бюджетная политика — это рецепт укрепления, а не ослабления доллара», — написал он в статье для газеты FT.

«А призывы к „соглашению Мар-а-Лаго" — химера», уверен он, потому что когда подписывали «Плазу» в 1985 году, мир был другим. Тогда можно было заставить центробанки провести интервенции, можно было сократить дефицит бюджета США, а Япония и другие торговые партнеры способны были стимулировать внутренний спрос, чтобы нарастить импорт и исправить перекосы в торговле и движении капитала, которые вели к укреплению доллара.

Теперь центробанки независимы и главная их задача — контроль за инфляцией, а лишних денег на бюджетное стимулирование ни у одной страны особо нет.