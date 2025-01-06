Главное за 6 января Почему пенсионеры работают, предупреждение о гололеде и латвийский "Поток" получил "Золотой глобус"

За рубежом:

Анасу Модамани было 18 лет, когда ему удалось уговорить Ангелу Меркель сделать с ним селфи. Эта судьбоносная фотография затем с невероятной скоростью облетела весь мир.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому ведущему подкаста Лексу Фридману, что в начале полномасштабной войны белорусский диктатор Александр Лукашенко в телефонном разговоре извинился перед ним за российские ракетные удары с белорусской территории и предложил нанести ответный удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси, пишет "Украинская правда".

Хотя восточная граница Финляндии закрыта уже более года, это не помешало предприятиям северного соседа поставлять в Россию товары, необходимые для ведения войны.

Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям в Курской области. Российские Z-блогеры сообщают о движении украинской бронетехники к северу от Суджи. Атаку подтверждают украинские должностные лица.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 6 января, призвал Украину быть реалистичной в вопросе территорий, добавив, что он не видит быстрого и простого решения войны между Россией и Украиной.

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В воскресенье вечером в Беверли-Хиллз (США) прошла церемония вручения американской кинопремии "Золотой глобус".

"Один из самых серьезных "красных флагов", который может свидетельствовать о том, что в отношениях с насильником существует смертельная опасность - это несмертельное удушение", - говорит Рута Трейя, имеющая степень бакалавра с отличием в области судебной психологии, которая также является членом Британской психологической ассоциации.

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