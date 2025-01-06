В уходящий рабочий день произошло много важных событий - открыт новый железнодорожный маршрут между Таллинн - Рига - Вильнюс, латвийский "Поток" получил "Золотой глобус", а RUS TVNET выяснил, почему многие пенсионеры в Европе не торопятся уходить на заслуженный отдых. Об этих и других новостях понедельника, 6 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 января ⟩ Почему пенсионеры работают, предупреждение о гололеде и латвийский "Поток" получил "Золотой глобус"
Новости Латвии:
Многие пенсионеры в Европе не торопятся полностью уходить на заслуженный отдых. Они продолжают работать, хотя доля таких активных пенсионеров сильно отличается в разных странах. Например, в Латвии этот показатель один из самых высоких в Евросоюзе: более 44% людей пенсионного возраста продолжают трудиться. TVNET+ выяснил причины.
Сегодня, 6 января, открылось пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн.
Сегодня вечером и в ночь на вторник во многих регионах страны, в том числе в Риге, ожидается мокрый снег, который позже сменится ледяным дождем, из-за чего на дорогах и других поверхностях образуется сильный гололед, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
После заседания партий, входящих в правительство, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что авиакомпания важна для страны, она должна обеспечивать транспортировку жителей и делать это качественно.
Оборудованный этой зимой на Эспланаде в Риге каток стал популярным местом отдыха, однако мнения людей в соцсетях по поводу возможности активного отдыха на Эспланаде резко различаются. Пока многие положительно оценивают возможность кататься на коньках в самом центре Риги, другие расстроены очередями, качеством льда и другими организационными аспектами. Рижская дума отвечает на истории расстроенных людей.
За рубежом:
Анасу Модамани было 18 лет, когда ему удалось уговорить Ангелу Меркель сделать с ним селфи. Эта судьбоносная фотография затем с невероятной скоростью облетела весь мир.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому ведущему подкаста Лексу Фридману, что в начале полномасштабной войны белорусский диктатор Александр Лукашенко в телефонном разговоре извинился перед ним за российские ракетные удары с белорусской территории и предложил нанести ответный удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси, пишет "Украинская правда".
Хотя восточная граница Финляндии закрыта уже более года, это не помешало предприятиям северного соседа поставлять в Россию товары, необходимые для ведения войны.
Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям в Курской области. Российские Z-блогеры сообщают о движении украинской бронетехники к северу от Суджи. Атаку подтверждают украинские должностные лица.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 6 января, призвал Украину быть реалистичной в вопросе территорий, добавив, что он не видит быстрого и простого решения войны между Россией и Украиной.
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Издание International Living опубликовало ежегодный рейтинг The Annual Global Retirement Index, где определены лучшие страны, в которые можно отправиться жить в пенсионном возрасте.
Юниорская сборная США по хоккею в понедельник в Оттаве (Канада) стала победителем чемпионата мира U-20.
В воскресенье вечером в Беверли-Хиллз (США) прошла церемония вручения американской кинопремии "Золотой глобус".
"Один из самых серьезных "красных флагов", который может свидетельствовать о том, что в отношениях с насильником существует смертельная опасность - это несмертельное удушение", - говорит Рута Трейя, имеющая степень бакалавра с отличием в области судебной психологии, которая также является членом Британской психологической ассоциации.
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