Давление на него внутри партии нарастало с лета прошлого года, после того как либералы потерпели историческое поражение на довыборах в Торонто от своих соперников-консерваторов.

Что касается общественного мнения, то по состоянию на декабрь 2024 только 22% канадцев заявили, что одобряют его руководство. Это самый низкий показатель с момента его прихода к власти в 2015 году.

В соцопросах Пьер Пуальевр, лидер Консервативной партии Канады, опережает Трюдо почти на 24 процентных пункта, что говорит о возможности крупного поражения либералов на следующих канадских выборах.

Трюдо ранее заявлял о своем намерении баллотироваться на пост лидера либералов на следующих выборах которые должны состояться не позже 20 октября, но могут быть назначены на более раннюю дату.

В декабре за считанные дни до представления бюджета о своей отставке объявила вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд. Фриланд, в 1990-е годы работавшая корреспонденткой Financial Times в Москве, известна своей приверженностью Украине: она гордится своими украинскими родственниками (ее бабушка и дедушка бежали из западной Украины после пакта Молотова-Риббентропа) и свободно владеет украинским языком.

«Он заблуждается, если думает, что мы можем продолжать в том же духе», — заявил журналистам перед рождественскими каникулами член парламента от Нью-Брансуика Уэйн Лонг.