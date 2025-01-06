Примерно полгода назад рижанин Эгил зашел в ближайший магазин и купил копченое мясо. Нарезав мясо и выложив его на сковороду, он был разочарован - кусочки мяса начали "прыгать". Он уверен, что мясо было более влажным, чем должно быть, сообщает телепередача TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижанин считает, что продаваемое в магазине мясо напитывают водой. Так ли это?
Несколько недель назад Эгил снова купил копченое мясо в том же магазине и снова столкнулся с подобной ситуацией. Он считает, что мясо пропитывают водой, чтобы оно казалось тяжелее и вводило покупателей в заблуждение.
Продавец магазина в беседе с журналистами Bez Tabu уверяет, что с мясом все в порядке, однако Эгилу удалось добиться возврата денег.
"Мы в курсе ситуации, клиент обратился к нам после покупки, вернул товар, и мы вернули ему деньги. Очевидно, клиент также обратился в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), которая пришла к нам в тот же день, когда клиент вернул товар, и провела проверку. PVD отклонила жалобу, объяснив это клиенту, и указала нам, что возвращать деньги не было необходимости, так как качество мяса хорошее", - сообщили представители магазина.
Представитель PVD Эвита Лейтане подтверждает, что проверка была проведена, и нарушений действительно не зафиксировано.
В службе также отметили, что поступали жалобы от потребителей на подозрения, что мясо специально насыщают водой, однако это касается свежего, а не копченого мяса. Тем не менее, свежее мясо не должно быть чрезмерно влажным.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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