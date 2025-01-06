Усть-Луга - один из главных портов РФ, откуда продолжается экспорт российских углеводородов и других материалов, которые приносят валюту в российский бюджет.

В 2023 и 2024 годах суда, которые заходили в российские порты на Балтике, были замечены на месте повреждения газопровода Balticconnector и энергокабеля Estlink 2.

О том, почему россияне не могут справиться с ударными беспилотниками, которые научились летать на расстояние больше 1000 километров, после атаки на Усть-Лугу нам подробно рассказал основатель проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.

"Закрыть все известные маршруты невозможно. Главная причина - дефицит нужных комплексов противовоздушной обороны и высота полета. Чтобы закрыть все границы, нужно на порядки больше систем ПВО, чем требовалось бы, если бы беспилотники летали высоко. То есть такие комплексы ПВО нужно ставить буквально у каждого объекта, что нереализуемо физически", - в частности, сказал Левиев о вероятности нейтрализации угрозы прилетов ударных беспилотников по военным и крупным инфраструктурным объектам РФ в соседних с Эстонией регионах России.

Эксперт уверен, что Россия не будет пытаться перехватывать украинские дроны-камикадзе, которые летают рядом с Эстонией, чтобы перенаправлять их через границу на территорию стран НАТО.

"Я абсолютно уверен, что никто не будет заморачиваться над тем, чтобы перехватывать беспилотники, чтобы перенаправлять их в Эстонию. Если однажды такой беспилотник и прилетит в Эстонию, то не потому, что Россия его туда направит, а потому, что случится механическая неисправность. Или глушилка так подавит сигнал, что алгоритмы беспилотника уведут его вбок. Слишком накладно создавать такие системы. Эффект от этих трат будет минимальным", - говорил Руслан Левиев в интервью Rus.Postimees после первого успешного удара по Усть-Луге.

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