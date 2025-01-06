Для транзитного сектора, который когда-то был очень важен для латвийской экономики, как в экономическом, так и в политическом плане, продолжаются тяжелые времена. Объемы грузоперевозок продолжают снижаться, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в текущем году, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Что ждет транзитную отрасль Латвии в этом году? Мнение экспертов
Латвийский транзитный бизнес, некогда столь прибыльный и влиятельный, теперь далек от своего блеска, который наблюдался около 10 лет назад.
За это время объем грузоперевозок в латвийских портах постепенно и стабильно сокращался, главным образом из-за уменьшения объема российских грузов. На железной дороге ситуация еще более драматична: за 10 лет объем перевозимых грузов упал в несколько раз, и государственная компания Latvijas dzelzceļš переживает финансовый кризис. Теперь это дотационная компания, которая без государственной поддержки не может свести концы с концами.
Полномасштабное вторжение России в Украину и последовавшие за ним санкции лишь усугубили существующие проблемы. В этих бурных ветрах перемен латвийская транзитная отрасль оказалась также под огнем общественного мнения. Марганцевая руда, так называемое "кровавое зерно", другие грузы - насколько вообще этично в военное время вести бизнес с агрессором?
Звучат критические голоса о том, что бизнес с агрессором прямо противоречит национальным интересам Латвии.
"Мне эта шизофреническая история непонятна. Мы хотим, чтобы Украина победила, потому что ее победа обеспечит нашу безопасность. И в то же время есть часть общества, которая по-прежнему хочет торговать с Россией.
Торгуя с Россией, мы предоставляем ей те товары и услуги, которые потом, так или иначе, используются в войне против Украины", - отмечает бывший президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Он подчеркнул, что бизнес с Россией полностью противоречит национальным интересам Латвии. По его словам, не следует обманывать себя, полагая, что это временное явление, после которого все вернется на прежние места.
Противоположное мнение у Латвийской ассоциации стивидорных компаний, объединяющей грузоперевозчиков в портах. Война когда-нибудь закончится, и торговые связи будут восстановлены.
В отрасли подчеркивают, что транзитный бизнес, в основном, не ведет прямую торговлю с Россией, а лишь переваливает грузы международных партнеров, независимо от их маршрута. Государство просто не может позволить себе остановить этот сектор.
"Конечно, у нас очень четкая позиция. Мы выступили против войны в первый же день и сделали публичное заявление. Чтобы у всех было понятно, что мы думаем и на чьей стороне мы стоим. Очевидно, что на стороне Украины. Мы поддерживаем то, чтобы все налоги были уплачены в нашем государстве. А налоги, как мы знаем, крайне важны для того, чтобы поддерживать бюджет и помогать Украине в войне", - заявил председатель совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Янис Касалис.
Хотя исторические объемы грузоперевозок, вероятно, не вернутся, в отрасли по-прежнему есть жизнь, и компании ищут возможности для переориентации.
"Мы не можем сделать так, чтобы, допустим, премьер-министр пять или десять лет назад сказал: "Вы трансформируетесь!", и частный бизнес тут же побежал трансформироваться. Частный бизнес принимает свои решения прагматично, основываясь на политике своих акционеров и других факторах. Очевидно, что сейчас многие из нас, из наших членов, делают все возможное, чтобы сохранить свою деятельность в текущей ситуации", - отметил Касалис.
Из-за геополитики, санкций и глобальной экономической ситуации ожидается, что и в этом году объемы грузоперевозок в латвийских портах продолжат падать. Транзитные компании надеются, что спад не превысит 5-7% по сравнению с прошлым годом.
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