Видео Что ждет транзитную отрасль Латвии в этом году? Мнение экспертов

Торгуя с Россией, мы предоставляем ей те товары и услуги, которые потом, так или иначе, используются в войне против Украины", - отмечает бывший президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Он подчеркнул, что бизнес с Россией полностью противоречит национальным интересам Латвии. По его словам, не следует обманывать себя, полагая, что это временное явление, после которого все вернется на прежние места.

Противоположное мнение у Латвийской ассоциации стивидорных компаний, объединяющей грузоперевозчиков в портах. Война когда-нибудь закончится, и торговые связи будут восстановлены.

В отрасли подчеркивают, что транзитный бизнес, в основном, не ведет прямую торговлю с Россией, а лишь переваливает грузы международных партнеров, независимо от их маршрута. Государство просто не может позволить себе остановить этот сектор.

"Конечно, у нас очень четкая позиция. Мы выступили против войны в первый же день и сделали публичное заявление. Чтобы у всех было понятно, что мы думаем и на чьей стороне мы стоим. Очевидно, что на стороне Украины. Мы поддерживаем то, чтобы все налоги были уплачены в нашем государстве. А налоги, как мы знаем, крайне важны для того, чтобы поддерживать бюджет и помогать Украине в войне", - заявил председатель совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Янис Касалис.