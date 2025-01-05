Снег и обледенение затрудняют движение на дорогах почти по всей стране

Заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются песком. 118 единиц зимней техники задействованы в работах по улучшению условий движения.

Сложные условия наблюдаются на отдельных участках Таллиннского шоссе (А1), на Видземском шоссе (А2) на участках от Риги до Сигулды и от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке Сталбе - Валка, на всем Даугавпилсском шоссе (А6), на Лиепайском шоссе (А9) на участке от Скрунды до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) на участке от Стразде до Вентспилса, на всем участке дороги А11 Лиепая - Руцава (граница Литвы), на Резекненском шоссе (А12), на всем участке дороги А13 граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми), на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне и на всем участке национальной региональной дороги Тинужи - Кокнесе (P80).

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Земгале и окрестностей Риги и Мадоны.

LVC напоминает, что даже после проведения ремонтных работ на дорогах может вновь появиться снег и лед. Эти работы проводятся для того, чтобы максимально улучшить состояние покрытия, но они не могут предотвратить зимние погодные условия.

Работы по техническому обслуживанию проводятся в порядке очередности, самый высокий приоритет отдается дорогам с самым интенсивным движением. Следует иметь в виду, что местные дороги с низкой интенсивностью движения могут оставаться нерасчищенными более длительное время.

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