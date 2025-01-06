Видео Зеленский рассказал, что в начале войны Лукашенко перед ним извинился

Трехчасовое интервью, в котором затрагивается широкий спектр вопросов, на канале Фридмана на платформе YouTube был опубликован вечером в воскресенье.

"Немного позже, несколько дней спустя, после первых дней войны я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинился.

Он сказал: "Это не я. С моей территории запустили ракеты, и запустил Путин".

Это его слова, у меня есть свидетели. Он сказал: "Я извиняюсь. Поверь мне, Володя, я не хотел. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин...", - пересказал в интервью слова Лукашенко Зеленский.

"Я ему ответил: "Ты сам такой же убийца, и я тебе об этом просто говорю". Но он мне сказал: "Пойми, нельзя воевать с россиянами". Я ему говорю: "Мы никогда не воевали. Ракеты прилетели с твой земли, с Беларуси. Как ты это допустил?"

"Он говорит: "Хорошо, отвечай". Я по-прежнему помню, как он сказал мне: "Нанеси удар по нефтеперерабатывающему заводу. Ты же знаешь, как много он для меня значит". Мозырский завод. Я ему говорю: "О чем ты говоришь? Какой ответ?" - пересказал разговор с Лукашенко Зеленский.

Разговор состоялся "на второй или третий день войны", указал президент Украины.

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