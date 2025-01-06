Лучшие фильмы награждены "Золотыми глобусами"

Американский "Бруталист" победил в трех номинациях, а также получил награду за лучший драматический фильм. Его режиссер Брэди Корбет награжден за лучшую режиссуру, а актер Эдриен Броуди получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

Французский фильм "Эмилия Перес" получил четыре награды, в том числе как лучший фильм на иностранном языке, а также победил в категории "Лучший комедийный или музыкальный фильм". Актриса Зои Салдана из этого фильма отмечена как лучшая актриса второго плана.



"Бруталист" Фото: AFP/SCANPIX

Мультфильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток" был удостоен "Золотого глобуса" как лучший анимационный фильм.



Награда за лучшую женскую роль в драматическом фильме досталась Фернанде Торрес (картина I'm Still Here). В номинации мюзиклов и комедий "Глобусов" удостоились Себастиан Стэн (A Different Man) и Деми Мур (Substance).

Киран Калкин получил награду за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме A Real Pain. А лучшим сценаристом признан Питер Строхан (фильм Conclave).

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