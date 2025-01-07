На данный момент президент Ринкевич помиловал 14 человек и рассмотрел 181 ходатайство о помиловании.

Ходатайство о помиловании можно подать после вступления судебного приговора в силу, за исключением случаев, когда осужденный приговорен к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.

В случаях тяжких преступлений ходатайство о помиловании может быть подано, если осужденный фактически отбыл не менее половины срока наказания.

В случаях особо тяжких преступлений ходатайство о помиловании может быть подано, если фактически прошло не менее двух третей срока наказания.

Если осужденный приговорен к пожизненному заключению, он может подать ходатайство только после фактического отбытия не менее 20 лет заключения.

Бывший президент Эгил Левитс за время своего срока рассмотрел 409 ходатайств о помиловании и удовлетворил 21 из них. Его предшественник Раймонд Вейонис за время своего срока рассмотрел 697 ходатайств и удовлетворил 22. Наибольшее количество ходатайств было рассмотрено Гунтисом Улманисом, который за время своего президентства обработал 3391 ходатайство, удовлетворив 219 из них.

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