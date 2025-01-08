Немцам запретят фейерверки на Новый год?

Что говорится в немецком Законе о взрывчатых веществах?

Считается, что традиция встречать Новый год с фейерверком в Европе существует еще со времен германцев - громкий шум и яркие вспышки костров должны были отпугивать злых духов. Для многих немцев это до сих пор является непременным атрибутом встречи нового года.

Пиротехнику в Германии разрешено продавать только в последние дни уходящего года. В некоторых магазинах за несколько часов до открытия выстраиваются очереди Фото: Focke Strangmann/dpa/picture alliance

Согласно закону о взрывчатых веществах, в Германии частным лицам разрешается устраивать фейерверки исключительно 31 декабря и 1 января. Во все остальные дни запускать петарды можно только при наличии специальной лицензии. По подсчетам Объединения пиротехнической индустрии, выручка от продажи петард в этот раз может достичь рекордной суммы в 200 миллионов евро.

Вносить частичные изменения в закон о взрывчатых веществах может само министерство внутренних дел ФРГ - если это небольшие поправки в первом положении закона, где речь идет о продаже и применении пиротехники. Для более существенных реформ, в частности, полного запрета на пиротехнику для частных лиц, необходимо принятие соответствующего решения большинством голосов в бундестаге. Недавно с законодательной инициативой о внесении поправки, дающей местным властям больше возможностей для регулирования использования пиротехники, уже выступила федеральная земля Бремен.

Штраф за использование самодельных и нелегальных пиротехнических средств - до 50 тысяч евро. В эту новогоднюю ночь несколько человек погибли. Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance