Илон Маск пошел в атаку. Филлипс он просто предложил посадить в тюрьму, затем рассказал, что сотни тысяч и даже миллионы случаев насилия покрываются властями, в том числе нынешним премьером Киром Стармером, который с 2008-го по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу.

Но главное, писал Маск в одном твите за другим, — лейбористы скрывали, что все эти преступления совершали выходцы из Азии, преимущественно из Пакистана.

От более частного Маск переходил к общему, желал тюрьмы уже самому «совершенно отвратительному» Стармеру, который «неоднократно игнорировал мольбы огромного числа маленьких девочек и их родителей — чтобы обеспечить себе политическую поддержку». Говорил, что британская правоохранительная система не служит народу. Ну, а затем прикрепил в своем аккаунте твит-голосование: должна ли Америка спасти Британию от «тиранического правительства».

Насколько справедливы его слова

Проблема систематического насилия над детьми, особенно над теми, кто живет в неблагополучных семьях или приютах в Великобритании, действительно есть. Но говорить, что она замалчивается — это сильное преувеличение.

О самом громком таком скандале стало известно в 2014 году, когда постепенно становилось известно, что в городке Ротерем с конца 1980-х до 2010-х годов произошло не менее 1400 случаев преступлений против детей и к большинству из них действительно была причастна этническая банда выходцев преимущественно из Пакистана.