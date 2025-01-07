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Украинская армия нанесла удар по российскому командному пункту в Курской области (1)

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Стреляющий танк. Иллюстративное фото.
Стреляющий танк. Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Украинская армия во вторник нанесла "высокоточный" удар по командному пункту 810-й российской бригады морской пехоты, находившейся у населенного пункта Белая в Курской области России, сообщил Генштаб украинской армии.

Генштаб отметил, что этот удар является неотъемлемой частью операций украинской армии на территории России.

В воскресенье сообщалось, что украинская армия возобновила наступление в нескольких секторах фронта в Курской области.

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