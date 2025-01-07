Украинская армия во вторник нанесла "высокоточный" удар по командному пункту 810-й российской бригады морской пехоты, находившейся у населенного пункта Белая в Курской области России, сообщил Генштаб украинской армии.
Генштаб отметил, что этот удар является неотъемлемой частью операций украинской армии на территории России.
В воскресенье сообщалось, что украинская армия возобновила наступление в нескольких секторах фронта в Курской области.
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