На вопрос о том, когда будет выпущена мягкая игрушка в виде главного героя мультфильма - Кота, Кажа ответил: "Мы пока не знаем, но думаем, что скоро. На данный момент есть настольная игра, скоро будет пазл, конфеты. Однако игрушки мы еще не начали производить. Если делать игрушку Кота, нужно будет выпускать и фигурки других персонажей, чтобы они не оказались в тени. В фильме каждый зритель находит любимое животное: кто-то обожает Капибару, кто-то - Лемура. Мы в процессе разработки, но это связано с брендингом, чтобы одинаковые товары можно было купить по всему миру".