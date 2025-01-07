Во вторник, 7 января, в Латвию самолетом прибыл продюсер анимационного фильма "Поток" (Flow) Матисс Кажа, который в ручной клади привез первый в истории Латвии "Золотой глобус".
ВИДЕО ⟩ "Золотой глобус" впервые в Латвии: награда за мультфильм "Поток" доставлена в Ригу
Как сообщает Латвийское телевидение, Кажа прилетел рейсом из Хельсинки. Престижная награда путешествовала из США более 12 часов.
"Это большое достижение и важная победа для независимой анимации по всему миру, особенно для европейской независимой анимации", - заявил Кажа журналистам в Рижском аэропорту.
Латвийские СМИ отметили, что статуэтки получат все авторы фильма - три продюсера и режиссер Гинтс Зилбалодис. Первая награда, привезенная Кажей, отправится в студию, где был создан мультфильм.
"Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что вы будете следить за дальнейшим путешествием фильма", - подчеркнул Кажа.
Он признался журналистам, что на церемонии в зале царило замешательство, так как многие ожидали, что награду получит другой фильм.
На вопрос о том, когда будет выпущена мягкая игрушка в виде главного героя мультфильма - Кота, Кажа ответил: "Мы пока не знаем, но думаем, что скоро. На данный момент есть настольная игра, скоро будет пазл, конфеты. Однако игрушки мы еще не начали производить. Если делать игрушку Кота, нужно будет выпускать и фигурки других персонажей, чтобы они не оказались в тени. В фильме каждый зритель находит любимое животное: кто-то обожает Капибару, кто-то - Лемура. Мы в процессе разработки, но это связано с брендингом, чтобы одинаковые товары можно было купить по всему миру".
Видео: Сюжет LTV из Рижского аэропорта
Как сообщалось ранее, фильм "Поток"» латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм". Церемония награждения прошла в Беверли-Хиллз.
На эту награду претендовали еще пять фильмов: "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит 2" и "Дикий робот".
"Поток" - это 3D-анимационная лента, рассказывающая историю индивидуалиста Кота, который вынужден покинуть дом из-за наводнения и спасается в маленькой лодке с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, Кот должен изменить свои привычки и сотрудничать с Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.
#Flow wins Best Motion Picture - Animated at the 2025 #GoldenGlobes pic.twitter.com/754Pu7FfXl— The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2025
Режиссер, продюсер, сценарист и художник фильма - Гинт Зилбалодис. Продюсерами выступили Матис Кажа, Рон Дайанс и Грегори Зальцман. В команду вошли также звукорежиссер Гурваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, композиторы Зилбалодис и Рихард Залупе, а также специалисты по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.
Галерея: Команда мультфильма получает "Золотой глобус"
Thank you so much! I’m at a loss for words… Meow! pic.twitter.com/ZIrn1cf5jR— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 6, 2025
Видео: Трейлер мультфильма "Поток"
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что правительство финансово отметит создателей фильма за их достижение. Размер награды будет определен Министерством культуры. "Это историческое событие для Латвии, и такой успех заслуживает общего признания правительства", - подчеркнула Силиня.
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