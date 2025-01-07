Вторник принес долгожданную радость: колесо обозрения в Риге, наконец, достроено! В деле о смерти Яниса Тиммы сказал свое слово частный детектив, а Госполиция предложила ужесточить наказание за превышение скорости. Владимир Зеленский дал эмоциональное интервью о войне, поставках оружия и санкциях, в альянс БРИКС вступила четвертая по населению страна планеты, а в Италии прошел финал престижной серии "Тур де Ски". В авторских материалах - размышления о новогодних праздниках, датах, культуре и одиночестве. Таким выдался белоснежный вторник, 7 января, в итогах от RUS TVNET.
Главное за 7 января ⟩ Достроено колесо обозрения, штрафы за скорость ужесточат и детектив о смерти Яниса Тиммы
Новости Латвии:
Строительные работы по возведению колеса обозрения на левом берегу Даугавы завершены, фундамент колеса и билетный павильон введены в эксплуатацию, сообщили представители компании RPR Operators, которая занимается реализацией проекта.
Чтобы выяснить загадочные обстоятельства смерти Яниса Тиммы, его друг, американский бизнесмен Марк Пугачев нанял частного детектива. Он написал в соцсетях, что ему удалось узнать.
Госполиция считает допустимым снижение порога применения наказания при превышении скорости до 5 км/ч сверх установленного ограничения, сообщили агентству LETA в отделе по общественным связям Госполиции.
Утром в понедельник, 6 января, в Ропажском крае автомобиль Nissan съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель автомобиля погиб, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману подверг резкой критике поведение западных союзников в преддверии российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, выразив недоумение по поводу их отказа предоставить Киеву вооружение и ввести санкции против России.
ВВС Бразилии сообщили в понедельник, что получили и передали Казахстану данные из двух черных ящиков, которые находились на сбитом Россией азербайджанском пассажирском самолете Embraer 190, построенном в Бразилии.
Один из чиновников французской армии сообщил агентству AFP, что среди проходящих обучение на территории Франции украинских военных несколько десятков дезертировали, но это явление не было массовым.
Индонезия была принята в организацию развивающихся стран БРИКС в качестве полноправного члена, объявила в понедельник, 6 января, председательствующая в организации Бразилия.
23-летняя звезда соцсети для взрослых Onlyfans Лили Филлипс в октябре прошлого года провела эксперимент, переспав со 100 мужчинами за 14 часов. Девушка признается, что это было тяжелое испытание, которое она вряд ли кому-то порекомендует повторить.
На последнем, седьмом, этапе престижной серии Тур де Ски победу одержал двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер из Норвегии. Правда, радость от этого успеха была омрачена его неудачей накануне.
Интересное чтиво:
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