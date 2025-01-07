Главное за 7 января Достроено колесо обозрения, штрафы за скорость ужесточат и детектив о смерти Яниса Тиммы

ВВС Бразилии сообщили в понедельник, что получили и передали Казахстану данные из двух черных ящиков, которые находились на сбитом Россией азербайджанском пассажирском самолете Embraer 190, построенном в Бразилии.

Один из чиновников французской армии сообщил агентству AFP, что среди проходящих обучение на территории Франции украинских военных несколько десятков дезертировали, но это явление не было массовым.

Индонезия была принята в организацию развивающихся стран БРИКС в качестве полноправного члена, объявила в понедельник, 6 января, председательствующая в организации Бразилия.

23-летняя звезда соцсети для взрослых Onlyfans Лили Филлипс в октябре прошлого года провела эксперимент, переспав со 100 мужчинами за 14 часов. Девушка признается, что это было тяжелое испытание, которое она вряд ли кому-то порекомендует повторить.

На последнем, седьмом, этапе престижной серии Тур де Ски победу одержал двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер из Норвегии. Правда, радость от этого успеха была омрачена его неудачей накануне.

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Почему в Латвии одни снимают гирлянды уже после Нового года, а другие только готовятся к Рождеству? Как старый и новый календари пересекаются с культурой и историей, обретая порой политический оттенок? Разберемся, что кроется за датами 7 и 14 января и почему это разделение продолжает влиять на жизнь всего общества.