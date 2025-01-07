"Они могут себе это позволить, но это должно быть 5%, а не 2%", - сказал Трамп журналистам.

"Если они будут оплачивать свои счета и если я буду считать, что они относятся к нам справедливо, то мой ответ очевиден - я останусь с НАТО", - добавил новоизбранный президент.

На вопрос о том, планирует ли он использовать военную силу для объединения Канады с США, Трамп ответил: "Нет, экономическую силу".

"Канада и Соединенные Штаты - это было бы действительно что-то. Вы бы избавились от этой искусственно проведенной линии, и стоит только представить, как это могло бы выглядеть. Это было бы намного лучше для национальной безопасности", - отметил будущий хозяин Белого дома.

В то же время он не исключил возможность военного вмешательства в Панаме или на Гренландии.

"Могу сказать, что они необходимы нам для экономической безопасности", - заявил Трамп, добавив, что он не готов давать обещания не использовать военную силу. "Может случиться так, что придется что-то предпринять".

"Панамский канал жизненно важен для нашей страны. Гренландия нужна нам для целей национальной безопасности", - повторил избранный президент.

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