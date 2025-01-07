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В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N1

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Медицинская лаборатория. Иллюстративное фото
Медицинская лаборатория. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Впервые в США зафиксирован случай смерти человека, инфицированного вирусом птичьего гриппа. Об этом во вторник сообщили официальные лица.

В мире ранее были зарегистрированы несколько случаев смерти людей от подтипа птичьего гриппа H5N1.

Скончавшийся в США человек был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания. Случай был выявлен в штате Луизиана, где другие случаи заражения не зафиксированы.

С момента первого выявления вируса H5N1 в 1996 году вспышки птичьего гриппа регистрировались в основном сезонно. Однако с середины 2021 года группа вирусов стала более заразной.

Вирус распространился среди диких птиц по всему миру, затронул домашнюю птицу и даже млекопитающих.

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