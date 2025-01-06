Фото и Видео Правительство финансово поощрит создателей мультфильма "Поток"

"Очень приятно, что в Латвии есть люди, которые создают такие "ПОТОКИ", за которыми следят во всем мире. Еще более радостно от того, что мы можем вновь поздравить Гинта Зилбалодиса и всю его команду с еще одним большим успехом - "Золотым глобусом" за лучший анимационный фильм. Латвия гордится!" - написал Ринкевич.