Правительство материально вознаградит создателей анимационного фильма "Поток", получившего награду "Золотой глобус", заявила в понедельник, 6 января, премьер-министр Эвика Силиня после совещания правительственных партий.
Фото и Видео ⟩ Правительство финансово поощрит создателей мультфильма "Поток"
Размер премии пока не известен, а решение подготовит и представит правительству Министерство культуры.
Фильм "Поток" получил несколько международных наград, но такой награды у Латвии еще не было, поэтому такое достижение заслуживает поощрения правительства, сказала премьер.
Как сообщалось, фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" в воскресенье получил приз как лучший анимационный фильм на церемонии вручения "Золотых глобусов" в Беверли-Хиллз (США).
На "Золотой глобус" претендовали еще пять фильмов - "Головоломка 2" (Inside Out 2), "Моана 2", "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail), "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot).
#Flow wins Best Motion Picture - Animated at the 2025 #GoldenGlobes pic.twitter.com/754Pu7FfXl— The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2025
Мультфильм "Поток" - это анимационная 3D-история о Коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новых условиях, Кот должен изменить свои привычки и подружиться с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
Галерея: Создатели "Потока" получили "Золотой глобус"
Thank you so much! I’m at a loss for words… Meow! pic.twitter.com/ZIrn1cf5jR— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 6, 2025
Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети Х (Twitter), поздравил команду фильма "Поток", получившего премию "Золотой глобус".
"Очень приятно, что в Латвии есть люди, которые создают такие "ПОТОКИ", за которыми следят во всем мире. Еще более радостно от того, что мы можем вновь поздравить Гинта Зилбалодиса и всю его команду с еще одним большим успехом - "Золотым глобусом" за лучший анимационный фильм. Латвия гордится!" - написал Ринкевич.
Видеоролик мультфильма "Поток":
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