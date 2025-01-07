Рижские тротуары также очень скользкие. По этой причине рано утром в местах, где тротуары еще не были обработаны противоскользящими средствами, некоторые пешеходы предпочитали идти по проезжей части.

По данным LVC, 146 единиц зимней техники задействованы в обработке скользких дорог по всей стране.

Примерно в 6:50 наихудшие условия движения на основных дорогах были на Сигулдском шоссе от Виреши до границы с Эстонией, на участке автострады A13 граница России (Гребнева) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) от Берзгале до Гребнева, на Резекненском шоссе между Резекне и Зилупе и на Даугавпилсском шоссе от Извалды до границы с Россией.

Сложная дорожная обстановка наблюдается также на автомагистралях по всему Видземе, в Латгале и центральной части Курземе.

В числе редких участков крупных дорог, где условия для езды этим утром удовлетворительные - магистрали в окрестностях Лиепаи, Елгавы и Бауски, а также отдельные отрезки на Даугавпилсском шоссе и дороге Тинужи - Кокнесе.

На региональных дорогах вождение затруднено по всей Латвии, но особенно сложно на дорогах в окрестностях Даугавпилса, Мадоны, Екабпилса, Краславы и Лудзы.

Работы по техническому обслуживанию дорог проводятся в порядке очередности, приоритет отдается дорогам, по которым ездит наибольшее число автомобилей.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, оставлять дополнительное время на дорогу, а также выбирать безопасные скорость движения и дистанцию, соответствующую состоянию дорожного покрытия.

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